Forex в России выходит на новый уровень

После летнего отдыха большинство предпринимателей с новыми силами приступает к продуктивной деятельности.

Не только школьники и педагоги воспринимают сентябрь как начало нового этапа в жизни, старт очередного отрезка пути в стремлении достичь заветной цели. Для многих инвесторов и трейдеров первый осенний месяц также является временем возвращения к активной трудовой деятельности.

Проведение беспрецедентного мероприятия запланировало руководство компании "Альпари Форекс". Петербургский офис брокера 13 сентября посетит хорошо известный российским трейдерам Евгений Машаров, руководитель СРО "Ассоциация форекс-дилеров". Впервые он побывает в офисе официального партнера "Альпари Форекс", где состоится встреча с клиентами.

Возможность пообщаться с Машаровым получат зарегистрированные в российской юрисдикции клиенты. На встрече в формате круглого стола присутствующие обсудят актуальные проблемы и перспективы развития российского сегмента глобального рынка Форекс.

Очевидно, что проще всего посетить интересное мероприятие рыночным игрокам из Санкт-Петербурга. Следует отметить, что место проведения встречи выбрано не случайно. Статистика "Альпари Форекс" показывает впечатляющий рост количества клиентов именно в городе на Неве. Одним из приоритетов Ассоциации и участников рынка в целом является получение обратной связи от трейдеров.

Дело в том, что в последнее время российский рынок сильно изменился. Мнение практикующих трейдеров о законодательных нововведениях и других инициативах, включая механизм защиты клиентов финансовых компаний, имеет большое значение для руководителей отраслевых организаций.

Программа мероприятия предусматривает рассмотрение существующих проблем и приоритетных направлений развития рынка. Также на круглом столе будет присутствовать гендиректор форекс-дилера "Альпари Форекс" Гузель Миризеева. Гузель в ходе предварительного интервью ответила на вопросы трейдеров, которые касаются функционирования рыночных механизмов и специфики использования продуктов, предлагаемых компанией.

Что нового в российской юрисдикции?

Гузель Миризеева: Сегодня российская юрисдикция рынка Форекс продолжает уверенно развиваться. По-прежнему восемь форекс-дилеров, имеющих лицензию Банка России, входят в саморегулируемую организацию Ассоциацию форекс-дилеров. Всего четыре учебных центра, работающие с лицензированными форекс-дилерами, внесены в реестр аккредитованных организаций и имеют право оказывать услуги в области обучения работе на внебиржевом рынке Форекс. Напомню, что учебный центр ООО "Альпари" стал самым первым и получил свидетельство №001. Соответствующую проверку и выдачу документа проводила АФД.

Ваш учебный центр уже оказывает услуги?

Гузель Миризеева: Да, наши клиенты получают всестороннюю образовательную поддержку. Более того, в конце августа учебный центр ООО "Альпари"" пригласил в Москву преподавателей для проведения сертификации их квалификации. На обучающие трехдневные семинары съехались представители офисов официальных партнеров "Альпари Форекс" из 20 городов. По итогам обучения и тестирования сертификаты с подтверждением профессионального стандарта получили преподаватели из Екатеринбурга, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга. Мы предъявляем высокие требования к качеству обучения и применяемым методикам, профессиональному уровню преподавателей.

Какие есть проблемы в отечественной отрасли?

Гузель Миризеева: Сегодня на повестке дня стоит вопрос упрощенной идентификации клиентов у лицензированных российских форекс-дилеров, он активно обсуждается участниками рынка, соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу, но пока не принят. При этом в союзной Белоруссии этот вопрос недавно был решен. Помимо процедуры очной идентификации личности, у клиентов форекс-компаний теперь есть возможность пройти процедуру верификации удаленно, без посещения офиса компании. Кроме того, компания "Альпари Евразия" (форекс-компания, включенная в реестр НБ РБ) в августе успешно запустила совместный проект с ОАО "БПС-Сбербанк", в рамках которого белорусские клиенты могут пройти идентификацию личности для "Альпари Евразия", обратившись с паспортом в любое отделение банка. Надеюсь, данный опыт будет использован и в российском сегменте Форекс. Но в любом случае, как неоднократно отмечал владелец "Альпари Форекс" Андрей Дашин, сегодня российская юрисдикция внебиржевого рынка Форекс становится все более востребованной и конкурентоспособной, она движется к высочайшим мировым стандартам работы и ставит барьеры недобросовестным участникам рынка.

Какой вклад Альпари внесла в популяризацию российской юрисдикции?

Гузель Миризеева: На мой взгляд, существенный. С момента старта своей деятельности компания "Альпари Форекс" развернула масштабную работу по популяризации и разъяснению преимуществ российской юрисдикции для отечественных трейдеров. Так, в 2017 году и в течение 2018 года проведено уже свыше 90 бесплатных просветительских мероприятий, в том числе в ведущих вузах России, которые охватили свыше 50 городов.

На чем сейчас сосредоточена отрасль, каковы основные точки развития?

Гузель Миризеева: Для нас важно поддерживать постоянный диалог с клиентами. Поэтому в Санкт-Петербурге 13 сентября пройдет беспрецедентное для российского рынка Форекс мероприятие. Руководитель Ассоциации форекс-дилеров (СРО АФД) Евгений Машаров впервые посетит офис официального партнера "Альпари Форекс", чтобы встретиться с зарегистрированными в российской юрисдикции клиентами и в формате круглого стола обсудить с ними вопросы развития отечественного сегмента рынка Форекс. Для СРО, регуляторов и всех участников рынка очень важно получить качественную обратную связь от трейдеров, практикующих в российском сегменте валютного рынка, и узнать их мнение по новым законодательным инициативам, по вопросам защиты прав клиентов финансовых компаний, о проблемах и о перспективах развития рынка.

На фоне торговых и валютных войн, что вы посоветуете гражданам: какие инструменты использовать для сохранения своих сбережений? И что будет с рублем?

Гузель Миризеева: Я бы не советовала срочно покупать доллары и евро на пике падения рубля. Считаю, что портфель активов частного инвестора изначально должен быть хорошо диверсифицирован по валютам. За падением курса рубля всегда следует коррекция.