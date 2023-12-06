Форточник в Карелии совершил восемь краж, присматривая пустующие дома

Житель Муезерского района предстанет перед судом за серию краж.

В полиции Муезерского района завершли расследование уголовных дел в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в серии краж, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый совершил не менее восьми краж, большая часть из которых — квартирные. В поселке он присматривал пустующие дома, на которые указывали темные окна и неочищенные от снега дорожки. Злоумышленник забирался в них преимущественно через форточки, а для взлома использовал монтировку и отвертку.

Так, в одном из случаев жителю Карелии удалось украсть сабвуфер и сварочный аппарат, в другом — игровую приставку, бензопилу, триммер, хлебопечку, мультиварку, а также брелок в виде боксерской перчатки.

Часть имущества он продал, часть — оставил себе. Потом он забрался еще в одну квартиру, откуда вынес мобильный телефон и сумку с блеснами, а в другой ему приглянулись охотничий нож и вешалка из лосиных рогов.

Целый склад рогов мужчина обнаружил в ангаре местного жителя, который занимался их сезонной приемкой. Он незаметно вынес и спрятал часть товара, а потом продал другому скупщику. Кроме того, на его счету две кражи из хозяйственных построек — оттуда он украл сварочный аппарат и электрические провода.

Еще один криминальный эпизод был зафиксирован в магазине. Житель Муезерского района ночью забрался в отдел парфюмерии и похитил выручку - 2,5 тысячи рублей. Следы проникновения обнаружили продавцы, которые утром пришли на смену.

Под давлением собранных доказательств и улик злоумышленнитк сознался во всех эпизодах. Он раскаялся в содеянном, а его мать возместила потерпевшим часть причиненного ущерба.

Уголовные дела с обвинительными заключениями были направлены в прокуратуру. Дальнейшую судьбу фигуранта решит суд, отметили в пресс-службе МВД Карелии.