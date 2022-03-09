Форточник в Карелии лишил земляка еды и техники

В поселке Пудожского района мужчина забрался в чужой дом через окно и вынес продукты и электронику, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратился 54-летний житель одного из посёлков и сообщил, что его обокрали. Так, пока мужчина находился в Петрозаводске, кто-то проник в его дом через окно и похитил электронику и продукты питания. Ущерб составил не менее 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению кражи причастен 32-летний ранее судимый земляк. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного – телевизор, игровую приставку и переносную аудиоколонку.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигуранту статьи – до шести лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.