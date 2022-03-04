Фортуна отвернулась от жителя Петрозаводска, оставив его с сигаретами и жвачкой

Петрозаводчанин нашел две банковский карты и попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 21-летней горожанки. Она сообщила, что потеряла сумку, в которой находилась банковская карта. Девушка быстро заблокировала счёт, однако к тому времени незаконно была списана сумма в 144 рубля. Кто-то расплатился по карте в магазине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен 50-летний гражданин. Он признался, что женскую сумочку нашёл на улице. Проверив содержимое, мужчина обнаружил банковскую карту и отправился магазин, где успел приобрести сигареты и жевательную резинку. Затем доступ к счёту оказался закрыт, и он отдал сумочку работникам ближайшего от места находки заведения.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к другому аналогичному преступлению. Несколькими днями ранее ему «посчастливилось» найти ещё одну чужую банковскую карту. Тогда он успел похитить 700 рублей.

По обоим фактам преступной деятельности ведётся следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.