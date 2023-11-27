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Форум для представителей местного самоуправления пройдет в Карелии

Новости. Общество
16:08, 28 Ноября 2023
фото: © Карельский филиал РАНХиГС / VK

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На мероприятии обсудят важные для российского общества вопросы

30 ноября на площадке Карельского филиала РАНХиГС пройдет просветительский форум для представителей органов местного самоуправления. В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные темы дня, среди которых спецоперация, направления развития молодежной политики, меры государственной поддержки. Также для участников пройдут мастер-классы «Психология принятия управленческих решений», «Управление конфликтами и конфликтными отношениями», «Как отличить фейк от правды?». 

Лекторами форума станут заместитель директора Центра регионального сотрудничества МРГУ Сергей Засорин, сертифицированный специалист компании Hogan Assessment Systems Варвара Чуйкова и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Елена Кряжева-Карцева. 

Организаторами форума выступают Российское общество «Знание», ВАРМСУ и Совет муниципальных образований. Откроет мероприятие председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович. 

Отметим, что просветительские форумы Российского общества «Знание» проходят по всей России в течение целого года. Мероприятия организованы в форматах лекций и мастер-классов. Эксперты Общества «Знание» – лучшие российские ученые, коучи, бизнесмены, артисты и другие представители гражданского общества. 

На форумах участники повышают свои профессиональные компетенции, а также расширяют кругозор в области базовых культурных, исторических, геополитических и психологических знаний. 

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