Форум коренных народов России пройдет в Петрозаводске

Первый Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов состоится 19-21 октября в Петрозаводске.
Как сообщает Ресурсный медиацентр карелов, вепсов и финнов, форум с выступлениями фольклорных коллективов, исполнителей народной музыки и танцевальных ансамблей, театрализованные представления и мастер-классы по традиционным для коренных малочисленных народов художественным промыслам и ремеслам, хозяйственной деятельности пройдет с сентября по ноябрь сразу в четырех федеральных округах и станет уникальной возможностью прикоснуться к наследию народов. Кроме того, планируются конференции и круглые столы с приглашенным экспертами.
В Петрозаводске он пройдет с 19-21 октября, в Анадыре — 26–28 сентября, Красноярске — 4–6 октября и Тюмени — 20–22 ноября.