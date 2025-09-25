Форум отрасли природного камня «Карелфорум 2025» объединил более 200 участников из России и зарубежья

Масштабное событие в сфере добычи и обработки камня проходит в Петрозаводске в четвертый раз, старт работе форума дал руководитель республики Артур Парфенчиков.
Форум отрасли природного камня «Карелфорум 2025» стартовал в Петрозаводске сегодня, 26 сентября. Столица Карелии объединила профессиональное сообщество промышленников: горнодобывающие и камнеобрабатывающие компании, производителей и поставщиков каменной продукции, техники, оснащения, инструмента и химии для камнеобработки, специалистов, применяющих камень в работе: от архитекторов и строителей до скульпторов и дизайнеров. На четвертый форум приехали более 200 компаний из России, Китая, Казахстана, Узбекистана и других стран.
— Карелфорум — это не только международная выставка, но и крупнейшая образовательная площадка для камнеобработчиков, архитекторов и дизайнеров. На выставке посетители увидели возможности применения природного камня в современном градостроительстве, архитектуре, искусстве, дизайне интерьеров, — отметили в Минэке республики.
В торжественной церемонии открытия приняли участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алексей Ересько, премьер-министр правительства Карелии Андрей Сергеев, делегация из Казахстана, а также представители различных крупнейших горнодобывающих и камнеобрабатывающих компаний.
Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к участникам форума с приветственным словом.
— Карельский камень получает широкое применение в благоустройстве и строительстве. Такие объекты, как станции метро, набережные, дороги и площади по всей стране вымощены в том числе с использованием карельского камня, — отметил руководитель региона. — В условиях взятого курса на технологический суверенитет, импортозамещение, поиск новых рынков сбыта взаимодействие на площадке форума становится особенно актуальным.
Гостей и участников форума ждет широкая программа: встречи, дискуссии, авторские туристические выезды, круглые столы и мастер-классы, поездки на карьеры и заводы. В первый день работы форума состоялась пленарная дискуссия «Каменная отрасль: вызовы, возможности и тенденции развития».
В министерстве напомнили, что в минувшем году по результатам «Карелфорума 2024» было заключено 54 контракта на общую сумму 400 миллионов руб. Масштабное мероприятие собрало 160 российских и зарубежных компаний-участников и стало эффективной площадкой для экономического взаимодействия.