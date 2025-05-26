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Форум «Сильные идеи для нового времени» собрал рекордное количество инициатив

Новости. Политика
17:20, 05 Июня 2025
фото: © ЦУР Карелии

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Самые сильные из них представят руководству России на финальном мероприятии в июле.

 

Завершился прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», который проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

В этом году активность участников оказалась рекордной: количество поданных инициатив превысило 35 тысяч. Для сравнения, в 2024 году было представлено 30,7 тысячи проектов. На крауд-платформе идея.росконгресс.рф зарегистрировались почти 600 тысяч человек.

Социальная сфера в этом году лидирует по количеству инициатив. Особое внимание уделено поддержке семей, молодежи и участников СВО. Среди ключевых тем – укрепление института семьи, повышение рождаемости, поддержка многодетных родителей, участников СВО и их семей и развитие сельских территорий.

От Карелии на форум направлены 42 инициативы по разным направлениям: от создания анимационного сериала для детей о семейных ценностях до конструирования антропоморфных роботов для гражданского и военного применения. Наибольшее число карельских проектов сосредоточено в двух категориях: «Национальная социальная инициатива» и «Национальная экологическая и климатическая инициатива». Заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин считает, что рост числа предложений говорит о доверии людей к форуму.

«Важно, что многие инициативы, рожденные в локальной среде, со временем вырастают в масштабные федеральные проекты. Это подтверждается успехами форумов прошлых лет, где такие проекты получили широкое распространение и поддержку на федеральном уровне, что способствует развитию регионов и всей страны», – сказал он.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что за пять лет форум стал важным отражением общественного запроса и тем, которые волнуют жителей России.

«Здоровье, технологии и семья – ключевые темы, потому что россияне стремятся к устойчивому развитию, где инновации служат качеству жизни. Персонализированная медицина, цифровые образовательные платформы и рост семейных инициатив отвечают на запросы о доступности, эффективности и сохранении традиционных ценностей. Такой баланс современных решений и крепкой основы делает народные идеи по-настоящему перспективными», – подчеркнула Чупшева.

Третий сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших», итоги которого подведут в рамках форума, также побил рекорд прошлых лет – на него поступило более 14 тысяч заявок. Среди них 77 заявок от карельских предпринимателей. В каждой из номинаций эксперты определят лидеров, которые получат призы от спонсоров и партнеров конкурса, а также разноплановую поддержку, которая позволит бизнесу развиваться.

Форум «Сильные идеи для нового времени» и церемония награждения призеров конкурса состоятся в Москве с 15 по 17 июля.

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