Форвардер загорелся на делянке в Медвежьегорском районе

Спасатели тушили форвардер в лесу в Медвежьегорском районе. Машина загорелась на месте проведения работ в лесу.
В Медвежьегорском районе накануне, 25 декабря, произошло возгорание лесозаготовительной техники. Сообщение о пожаре поступило в 16.34, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
К месту возгорания лесотехники был направлен дежурный караул пожарной части Медвежьегорска: четверо человек на автоцистерне.
В результате пожара огнем поврежден моторный отсек, кабина и трансмиссия лесозаготовительной машины.
Причины и обстоятельства пожара выясняются. Ранее иномарка сгорела в центре Петрозаводска.