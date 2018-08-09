ФОТО: 16 человек тушили пожар в поселке Карелии

По теме
Загрузка...
В Пряжинском районе сгорело неэксплуатируемое строение, тушили по рангу "1 БИС", сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду 8 августа в 20.46 в селе Святозеро Пряжинского района произошел пожар в неэксплуатируемом строении, принадлежность устанавливается.
Строение: 2-этажное, размерами 10х15м, стены брусчатые, перекрытия деревянные, кровля шиферная, без отопления, не электрифицировано. В результате пожара строение полностью уничтожено огнем.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС": 16 человек 8 единиц техники.
По теме
Выбор читателей
04.08.2018, 10:27
05.08.2018, 08:40
07.08.2018, 15:05
08.08.2018, 10:55
07.08.2018, 11:30
Аналитика
Сегодня 10:09
Обществоведение
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
07.08.2018 13:09
31.07.2018 10:32
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
Сегодня 10:45
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии