ФОТО: 16 человек тушили пожар в поселке Карелии

В Пряжинском районе сгорело неэксплуатируемое строение, тушили по рангу "1 БИС", сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду 8 августа в 20.46 в селе Святозеро Пряжинского района произошел пожар в неэксплуатируемом строении, принадлежность устанавливается.

Строение: 2-этажное, размерами 10х15м, стены брусчатые, перекрытия деревянные, кровля шиферная, без отопления, не электрифицировано. В результате пожара строение полностью уничтожено огнем.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС": 16 человек 8 единиц техники.