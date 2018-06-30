Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 30 Июня 2018
фото: www.kp.ru

ФОТО: 50-летняя Валерия в бикини выглядит, как студентка

По теме

ФОТО: Ксения Собчак во второй раз станет мамой?
30.06.18 21:20
Женщинам в Северной Корее запретили носить мини-юбки
30.06.18 20:40
Куда пойти в Петрозаводске 1 июля: Мастер-классы и большой футбол
30.06.18 19:30
Все новости
Загрузка...

Фотографии певицы, загорающей на пляже с книгой в руках, появились в Интернете.

Валерия с семьей отправилась на отдых в Швейцарию: несколько лет назад певица купила там дом и теперь проводит в нем почти каждое лето. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

Вилла звезды и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, расположена неподалёку от Женевского озера, и артистка при первой же возможности спешит на пляж позагорать.

Валерия даже лёжа под ультрафиолетом, старается проводить время с пользой. Певица решила подтянуть свой французский и ходит на пляж с учебником. Артистка сфотографировалась с книжкой в руках и рассказала в Инстаграме, как проходят ее занятия.

"Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями", - написала Валерия.

Поклонники не преминули отметить в комментариях: в бикини и с книжкой в руках исполнительница выглядит точь-в-точь, как студентка. В этом году звезда отметила 50-летний юбилей, но стройности ее фигуры может позавидовать любая молодая девушка. 

По теме

ФОТО: Ксения Собчак во второй раз станет мамой?
30.06.18 21:20
Женщинам в Северной Корее запретили носить мини-юбки
30.06.18 20:40
Куда пойти в Петрозаводске 1 июля: Мастер-классы и большой футбол
30.06.18 19:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
25.06.2018, 09:45
Обнаружено тело туриста, упавшего в водопад Кивач
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля

Аналитика

29.06.2018 13:57
Обществоведение
Офтальмологический центр Карелии расширяется
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 5
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 1
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»