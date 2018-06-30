ФОТО: 50-летняя Валерия в бикини выглядит, как студентка

Фотографии певицы, загорающей на пляже с книгой в руках, появились в Интернете.

Валерия с семьей отправилась на отдых в Швейцарию: несколько лет назад певица купила там дом и теперь проводит в нем почти каждое лето. Об этом сообщает "Комсомольская правда"

Вилла звезды и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, расположена неподалёку от Женевского озера, и артистка при первой же возможности спешит на пляж позагорать.

Валерия даже лёжа под ультрафиолетом, старается проводить время с пользой. Певица решила подтянуть свой французский и ходит на пляж с учебником. Артистка сфотографировалась с книжкой в руках и рассказала в Инстаграме, как проходят ее занятия.

"Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями", - написала Валерия.

Поклонники не преминули отметить в комментариях: в бикини и с книжкой в руках исполнительница выглядит точь-в-точь, как студентка. В этом году звезда отметила 50-летний юбилей, но стройности ее фигуры может позавидовать любая молодая девушка.