ФОТО: 55-летняя Жанна Агузарова полностью обнажилась в честь победы российских футболистов (18+)

Жанна Агузарова оригинально поддержала нашу команду на Чемпионате мира по футболу: в честь победы российской сборной над испанцами певица снялась полностью обнаженной.

Эффектные кадры исполнительница опубликовала на своей страничке в Инстаграме, пишет "Комсомольская правда".

На одном снимке Агузарова полностью обнажена, а ее интимные места прикрыты российским триколором.

На другой артистка делает селфи перед зеркалом, гордо демонстрируя полуприкрытую грудь и оголенный живот.

"Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело, - написала звезда на своей страничке. - Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи. Когда находилась в Египте, стеснялась выставлять подобные откровенные снимки!"

Инстаграм Агузаровой закрыт для широкого доступа, но подписчики звезды все же распространили ее обнаженные снимки в соцсетях. Поклонники восхищаются смелостью певицы и хвалят ее подтянутые (для ее возраста) формы.

Последние годы певица живет то в Москве, то в Америке — у нее квартира в Лос-Анджелесе. Там она отдыхает, а здесь, в России, у нее концерты и поклонники. Хотя Агузарова выступает нечасто, спрос на нее достаточно велик — она одна из самых дорогих звезд отечественного шоу-бизнеса: гонорары за ее корпоративы доходят до трех миллионов рублей, отмечает издание.