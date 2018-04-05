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Новости. Общество
21:30, 05 Апреля 2018

ФОТО: Абсолютно голая украинская певица (18+)

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Настя Каменских выложила очень откровенный снимок.

Известная украинская певица опубликовала снимок из отпуска. На нем она нежится в бассейне без одежды, рассказывает Пятый канал. Ранее Настя Каменских не баловала своих подписчиков столь откровенными снимками.

"#голая #счастливая", - подписала кадр артистка. 

Публиковать подобные фотографии у Каменских не в привычке, в лучшем случае радовала подписчиков аппетитными формами в бикини. 

Ранее Пятый канал рассказывал, как голая украинка закаляется в Днепре каждое воскресенье на протяжении девяти лет.

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