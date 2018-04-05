ФОТО: Абсолютно голая украинская певица (18+)

Настя Каменских выложила очень откровенный снимок.

Известная украинская певица опубликовала снимок из отпуска. На нем она нежится в бассейне без одежды, рассказывает Пятый канал. Ранее Настя Каменских не баловала своих подписчиков столь откровенными снимками.

"#голая #счастливая", - подписала кадр артистка.

Публиковать подобные фотографии у Каменских не в привычке, в лучшем случае радовала подписчиков аппетитными формами в бикини.

Ранее Пятый канал рассказывал, как голая украинка закаляется в Днепре каждое воскресенье на протяжении девяти лет.