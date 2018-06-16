ФОТО: Активисты прибрали побережье Ладожского озера в Карелии

В Лахденпохском районе прошла акция "Чистая Ладога".

"После открытия экологической акции "Чистая Ладога" в Лахденпохья, где уборкой побережья и островов Ладоги занялись горожане, активисты ОНФ отправились в Хийтолу. "Большой" субботник общественники вместе с местными жителями провели на берегу озера, где проходят соревнования скалолазов. Чистоту навели", - говорится в сообщении регионального отделения ОНФ.