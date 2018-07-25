ФОТО: Анита Цой показала роскошное тело в купальнике

Певица выложила на своей странице в Instagram фото, на котором демонстрирует подтянутую фигуру.

Артистка отдыхает на испанском острове Майорка. На снимке Анита Цой в синем слитном купальнике позирует на яхте. Пользователи соцсети отметили, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет и будто не стареет.

"Ты красива как в 25 лет, как это у тебя получается?", "Шикарная леди", "Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая", "Вижу 30-летнюю красотку и не больше", "Сразу видно: диета и сила воли сотворяют чудеса", – прокомментировали пост Цой поклонники. Также Анита старается делиться с ними своими секретами красоты.

Певица даже завела отдельный блог, в котором рассказывает, как ей удается бороться с лишними килограммами и ухаживать за собой. Кроме того, певица делится рецептами блюд и призывает всех внимательно следить за своим здоровьем, пишут "Дни.ру".