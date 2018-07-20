ФОТО: Анна Бузова выложила горячие фото и выиграла эротический баттл у сестры

Младшая сестра Ольги Бузовой и соратница по проекту "Дом-2" Анна Бузова ездила в Таиланд отдохнуть и отметить свой день рождения, но не забыла про свою огромную аудиторию в "Инстаграме" — 1,2 млн подписчиков.

Недавно Анна отметила своё 30-летие и порадовала поклонников яркими фотографиями из Юго-Восточной Азии. В одном из постов она ответила на самые часто задаваемые ей вопросы, в том числе про погоду и развлечения, пишет life.

"По развлечениям: в этот раз мы предпочли именно релаксирующий отдых: сон, спа, пляж, море, бассейн... Из выездов — только экстремальный парк, змеиная ферма и шоу крокодилов" – сказала Анна Бузова.

Несмотря на то, что подписчиков у Анны меньше, чем у Ольги, относятся они к ней теплее. И в целом считают младшую сестру красивее и приятнее, хотя и отмечают, что они похожи. Девушка и правда обладает хорошими внешними данными, которые она с успехом продемонстрировала в купальнике на фоне экзотических пейзажей.

Фото вышли очень горячими, и комментаторы отметили и идеальный пресс, и длинные ноги красотки. Не секрет, что Ольга тоже любит выкладывать эротические фото, но подписчики решили, что в этом деле она уступает младшей сестре.

"Реально вы круче сестры", "Вы красивее Оли, пусть не обижается, но вы — настоящая. Идеально всё", "Ты такая красотка! Очень приятная девушка, в отличие от Оли", "Помпезности нет, но намного красивее сестры", "Красивее своей сестры в сто раз".

В отличие от сестры, сердце натуральной брюнетки Анны несвободно. У неё уже давно есть возлюбленный — гражданский муж Константин.