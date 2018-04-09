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Новости. Общество
19:40, 09 Апреля 2018

ФОТО: Артистка Елена Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 46 кг

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Супруга Евгения Петросяна, 65-летняя артистка разговорного жанра Елена Степаненко рассказала, как ей удалось похудеть на 46 кг.

По словам Елены, она пересмотрела свой рацион и режим питания.


личный архив Степаненко

"Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю себя — хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем. Вот знаете, как иногда бывает: обедаешь — и вдруг отвлекает телефонный звонок. Отрываешься от трапезы, через полчаса возвращаешься, а уже не хочется! Так мы устроены: осознание, что сыты, в мозг поступает лишь через 20 минут. Представляете, сколько можно в себя запихнуть за это время?" — сообщила Елена журналу StarHit.

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