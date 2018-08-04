ФОТО: Артур Парфенчиков принял участие в гонке на Кижской регате

Глава Карелии сел за весла в кижанку и принял участие в гонке на фестивале "Кижская регата-2018".

В редакцию "Столицы на Онего" участники фестиваля "Кижская регата-2018" прислали фото, на которых запечатлели, как глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с командой принял участие в гонке.

"Команда, участником которой был Артур Парфенчиков, пришла не первая, но все боролись за победу. В гонке участвовало порядка 50 лодок", - сообщили участники "Кижской регаты".

Напомним, сегодня на острове Кижи проходит XX Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".