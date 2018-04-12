ФОТО: Автолюбители откапывают свои машины после уборки дорог от снега в поселке Карелии

Машины жителей поселка Музерзерский оказались в сугробах после работы снегоуборочной техники.

В паблике "Подслушано в Муезерском" выложили фото дороги после того, как по улице прошла снегоуборочная техника. Машины, стоящие у домов превратились в подснежники.

"Я понимаю, что дороги нужно чистить, но не так", - пишет автор фото в паблике.