08:20, 12 Апреля 2018
ФОТО: Автолюбители откапывают свои машины после уборки дорог от снега в поселке Карелии
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Машины жителей поселка Музерзерский оказались в сугробах после работы снегоуборочной техники.
В паблике "Подслушано в Муезерском" выложили фото дороги после того, как по улице прошла снегоуборочная техника. Машины, стоящие у домов превратились в подснежники.
"Я понимаю, что дороги нужно чистить, но не так", - пишет автор фото в паблике.
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