ФОТО: Автомобиль вылетел с трассы в Карелии

В Олонецком районе иномарка вылетела в кювет.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали фото ДТП, которое произошло в минувшее воскресенье, 16 июня, в Олонецком районе на 346 километра автодороги "Кола".

"Водитель автомобиля Renault не справился с управлением и выехал за пределы трассы в кювет, написалв комментарии к фото автор сообщения, - в аварии никто не пострадал".



читатель Столицы на Онего



читатель Столицы на Онего



читатель Столицы на Онего