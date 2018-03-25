ФОТО: Автомобиль вылетел в Петрозаводске на тротуар около остановки

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На Лесном проспекте иномарка вылетела на тротуар в районе остановочного комплекса.
Как сообщает очевидец на странице "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла в воскресенье на Лесном проспекте по пути с Кукковки на Древлянку.
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