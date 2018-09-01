ФОТО: Автомобилисты Петрозаводска показывают чудеса парковки

В Сети появились фотографии необычных мест парковок, которые выбирают городские автолюбители.

Автолюбители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" делятся снимками необычно припаркованных машин.

Так, на Древлянке владелец автомобиля просто оставил его в центре проезжей части. Автор фото назвал предполагаемую хозяйку машины "богиней парковки".

В Соломенном, на ул. Труда, автомобилист припарковал свою иномарку на холме. "Был удивлен такой парковке во дворе. Вопрос: как так? И зачем? Может, кто знает подробности...",- написал очевидец.