ФОТО: Автомобилисты жалуются на разбитую дорогу в поселок Калевала

В Карелии трасса в поселок Калевала разрушается и вызывает гнев водителей.

"Вчера ездила в Калевала. Была поражена дорогой. Точнее, её отсутствием. Смело можно сказать, что в Калевала дороги нет, есть направление",- написала читательница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автор поста прикрепила серию снимков, на которых запечатлено нынешнее состояние автомобильной трассы в поселок Калевала.