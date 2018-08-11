ФОТО: Автомобилисты жалуются на разбитую дорогу в поселок Калевала

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В Карелии трасса в поселок Калевала разрушается и вызывает гнев водителей.
"Вчера ездила в Калевала. Была поражена дорогой. Точнее, её отсутствием. Смело можно сказать, что в Калевала дороги нет, есть направление",- написала читательница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автор поста прикрепила серию снимков, на которых запечатлено нынешнее состояние автомобильной трассы в поселок Калевала.
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