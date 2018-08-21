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Новости. Общество
09:41, 21 Августа 2018
фото: Сергей Гапанович/ фото Алексея Гайдина

ФОТО: Автор "Долины зайцев" предложил установить на въезде в Кондопогу летающую тарелку

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Автор новой достопримечательности в Карелии - "Долины зайцев"- Сергей Гапанович предложил установить в кондопожском парке динозавров, а на въезде в город – летающую тарелку.

В Кондопоге власти задумались о том, чтобы преобразить местный парк, площадь и въезд в город. За советом обратились к Сергею Гапановичу – резчику по камню, создателю арт-объектов в Петрозаводске, автору удивительного проекта "Долина зайцев" в Прионежском районе.

О своей встрече с руководителями Кондопожского района Сергей написал в социальных сетях. И признался, что "в парке с удовольствием разместил бы с десяток динозавров".

"Тема динозавров меня цепляет. Будь я ребенком – мне бы захотелось увидеть парк с динозаврами. Самый простой проект – взять толстые листы железа, полтора-два сантиметра, и вырезать из них контуры динозавра. Это намного дешевле, быстрее и проще, чем скульптура из камня, хотя изначально именно эта тема поднималась", - рассказал Сергей Гапанович в интервью "Столице на Онего".

На въезде в Кондопогу Сергей предложил установит здоровенную летающую тарелку.

"Почему летающая тарелка на въезде в Кондопогу? Это была первая безумная мысль, которая пришла мне в голову. Нигде в России, по крайней мере, ничего подробного нет. Можно сделать большую тарелку из нержавейки, отполировать ее и установить на площадке рядом с буквами "Кондопога". Ты едешь – и тебе в глаза бросается объект, который точно не забудешь. Тебе захочется его сфотографировать и, возможно, выложить в соцсети – через этот объект Кондопога начнет "гулять" по Интернету", - отметил он.

Целиком интервью читайте здесь.

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Комментарии

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и наверняка название типа "ДУрКАрелия" привлечет не только СМИ, но и туристов всего мира!
trampampam
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Это действительно "безумная" мысл. Церковь сожгли. Теперь только этим восхищаться приходится. Может стоп?
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