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Новости. Общество
20:40, 05 Февраля 2018

ФОТО: Бюст Путина сделали из мыла

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Путин выполнен в пяти вариантах, в том числе есть конопляный и антицеллюлитный.

Жительница новосибирского Академгородка Мария Водостоева начала производство мыла в форме бюста президента России Владимира Путина - первая партия мыла сделана из натуральных ингредиентов и доступна в пяти разных ароматах, сообщают НГС.Новости. 

Мария Водостоева работает интернет-маркетологом в образовательном проекте по химии "Хищник". Как призналась сама девушка, из-за постоянной умственной работы у нее появилась потребность делать что-то своими руками - так и появилась идея заняться производством мыла.

"Для себя я занимаюсь керамикой, но это очень трудоемкое занятие, чтобы показывать и продавать изделия, нужна своя мастерская, гончарный круг, а делиться творчеством хочется. Начать варить мыло несложно, несколько месяцев я делала мыло для себя с разными свойствами и ароматами. Хобби быстро приедаются, я решила заострить внимание на персоне, которая никого не оставит равнодушной, и начала с Путина", - пояснила Мария Водостоева.

Чтобы отлить бюст президента из мыла, Мария сперва изготовила макет, а по нему слепила силиконовую форму. Для первой партии Мария изготовила пять видов мыла: черносмородиновое, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное. Для ароматности девушка использует парфюмерные отдушки, а чтобы мыло не сушило кожу, добавляет полезные масла. Например, в состав антицеллюлитного мыла вошли масло ши и абрикосовое, эфирные масла цитрусов, а благодаря цедре апельсина мыло обладает эффектом скраба.

"Конопляный Путин зеленый не за счет конопли, там всего лишь парфюмерная отдушка, ничего криминального. Я в него добавляю спирулину - это полезная для кожи водоросль", - рассказала Мария Водостоева об ингредиентах. В дальнейшем она собирается расширить линейку ароматов - вскоре появятся шоколадные и ванильные виды мыла.

"Хочу сделать "рок-Путина" специально для подрастающего поколения. В составе: эфирное масло чайного дерева для антибактериального эффекта, угольный порошок, спирулина для насыщения кожи питательными веществами и жирные масла для увлажнения. Такое мыло очень хорошо залечивает ранки и прыщики", - добавила Мария.

Мыльный бюст в высоту 12 сантиметров и весит около 230 граммов - стоимость одного бюста президента 500 рублей, девушка продает мыло через соцсеть "ВКонтакте".

В дальнейшем Мария Водостоева планирует выпустить бюсты других известных личностей - один из возможных кандидатов в мыльную коллекцию президент США Дональд Трамп. Девушка также не хочет останавливаться только на мыле и раздумывает над производством сладостей с портретами политиков - шоколадных фигурок и леденцов. Однако для производства десертов необходимо сперва изготовить формы из пищевого силикона.

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Комментарии

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