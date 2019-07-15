ФОТО: Бузова прошлась по улице в корсете и подвязках

После выступления в Витебске Ольга решила прогуляться в наряде, в котором пела на сцене.

Певица впервые выступила в Витебске.

График Ольги Бузовой расписан по минутам. Даже в выходные телеведущая работает. Певица призналась, что впервые пела утром, пишет Cosmopolitan.

"6.00, и я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете, и впервые в Витебске, и впервые на "Славянском базаре". Трижды впервые. Спасибо за такой шикарный приём и за то, что хором пели со мной ваши любимые песни. Спасибо за море цветов и подарков", – написала в Instagram Ольга.

Бузова добавила, что всё еще лечит ногу, которую повредила на съемках шоу "Форт Боярд". Тогда звезда получила не только травму, но и сильнейшее эмоциональное потрясение.

После выступления в Витебске Ольга решила прогуляться в наряде, в котором пела на сцене. Певица прошлась по городу в топе, мини-шортах, корсете с подвязками и расклешенных чулках. Многие подписчики нелестно высказались о наряде Бузовой, заявив, что он выглядит слишком вульгарно.