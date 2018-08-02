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Новости. Общество
11:20, 02 Августа 2018
фото: https://vk.com/novkos

ФОТО: Что стало с птенцами, испачкавшимися битумом на дороге в Карелии

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Птенцов, которые попали в битумную ловушку на строящемся участке дороги в Карелии, почти полностью отмыли. Сейчас они живут у научного сотрудника Костомукшского заповедника Виктора Деньковича.

Напомним, на прошлой неделе в офис Костомукшского заповедника принесли двух птенцов, испачканных в битуме. Их нашли в районе поворота к Вокнаволоку, где идет строительство дороги. Как пишет газета "Новости Костомукши", "из-за жары материалы, оставшиеся после укладки асфальта, расплавились, и ещё глупые птенчики попали в коварную ловушку". 


Виктор Денькович/ vk.com/novkos

В заповеднике птенцов, которых назвали Гена и Алиса, попытались отмыть, но простой водой не получилось. Тогда работники заповедника спросили совета у специалистов. Научный сотрудник Виктор Денькович даже обратился в "Гринпис" с просьбой предоставить специальный абсорбент, чтобы отмыть птичек.


фото: vk.com/novkos

"Сейчас малыши живут у него. На своём участке молодой человек обустроил для них целую фазенду. Виктор заботится о птенцах, кормит и отмывает их. С помощью растительного масла и слабого раствора "Фейри" удалось удалить с перьев половину битума. Процедура "смывки" занимает около 3 часов", - отмечает издание.

По словам Виктора, Гена и Алиса начинают расправлять крылья.

"Думаю, что хватит ещё одного раза, чтобы окончательно отмыть их. Кушают хорошо, любят полакомиться окунем и плотвой. Мы будем проводить реабилитацию до "чистого пера", через 7–10 дней уже можно будет отпустить их на волю, тем более что птицы это явно перелётные. Им надо успеть присоединиться к стае и лететь на юг", – говорит он. 

Виктор оборудовал для птенцов специальную "ночлежку".

"У них в ней есть своё гнездо, вокруг которого расположилась принесённая Виктором с болота растительность", - отмечает газета.

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