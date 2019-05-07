ФОТО: Чемпионка по тайскому боксу из Карелии снялась в откровенной фотосессии

Титулованная спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова приняла участие в откровенной фотосессии.

Автором снимков является фотограф Илья Соснин. Он разместил результаты совместной работы с Натальей Дьячковой на своей странице в соцсети "Вконтакте". Карельская спортсменка выступила в качестве модели.

"Она чемпионка мира, Европы, России по тайскому боксу! Неслабо, правда! Ну, узнали? Ее привыкли видеть "по спорту" или в ринге. А я увидел ее такой - красивая нежная девушка со своими желаниями и мечтами...", - написал Илья Соснин.

Наталья Дьячкова - чемпионка России, Европы и мира по тайскому боксу.