ФОТО: Чемпионка по тайскому боксу из Карелии снялась в откровенной фотосессии

Новости по теме
Загрузка...
Титулованная спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова приняла участие в откровенной фотосессии.
Автором снимков является фотограф Илья Соснин. Он разместил результаты совместной работы с Натальей Дьячковой на своей странице в соцсети "Вконтакте". Карельская спортсменка выступила в качестве модели.
"Она чемпионка мира, Европы, России по тайскому боксу! Неслабо, правда! Ну, узнали? Ее привыкли видеть "по спорту" или в ринге. А я увидел ее такой - красивая нежная девушка со своими желаниями и мечтами...", - написал Илья Соснин.
Наталья Дьячкова - чемпионка России, Европы и мира по тайскому боксу.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.05.2019, 12:40
03.05.2019, 18:37
03.05.2019, 11:25
03.05.2019, 15:12
02.05.2019, 09:47
Аналитика
Сегодня 10:53
Обществоведение
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пряже – это откровенное издевательство над людьми.
06.05.2019 10:45
06.05.2019 09:54
06.05.2019 09:31
01.05.2019 07:00
Чтиво
30.04.2019 14:26
Частная жизнь
Эдуард Беседин – врач-офтальмохирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением Офтальмологического центра Карелии, который стоял у истоков появления в нашей республике такого метода удаления катаракты, как факоэмульсификация.
30.04.2019 10:37
25.04.2019 09:57
24.04.2019 09:14
Медиа
01.05.2019 17:56
Комментарии