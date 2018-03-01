ФОТО: Четыре человека эвакуированы из горящего дома в Сегеже

По теме
Загрузка...
Серьезный пожар произошел в жилом доме Сегеже, понадобилась эвакуация жильцов, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В среду днем в Сегеже произошел пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме по улице Полевой.
В результате в одной из квартир выгорела комната площадью 20 кв. м. После этого огонь перекинулся на этаж выше, где была повреждена еще одна квартира на площади 4 кв. м.
Причина и ущерб устанавливаются. Пожарные вывели из горящего дома четырех человек.
По теме
Выбор читателей
22.02.2018, 10:47
27.02.2018, 09:29
25.02.2018, 13:41
26.02.2018, 13:16
22.02.2018, 09:03
Аналитика
Сегодня 13:06
Капитал
Как не заблудиться в лабиринтах новостроек и сделать правильный выбор? Что важнее – экономия и минимализм или надежность и комфорт? На что стоит обратить внимание? Рассказываем о наиболее популярных классах современного жилья.
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
26.02.2018 11:27
Чтиво
Сегодня 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Сегодня 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Комментарии