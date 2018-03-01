ФОТО: Четыре человека эвакуированы из горящего дома в Сегеже

Серьезный пожар произошел в жилом доме Сегеже, понадобилась эвакуация жильцов, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду днем в Сегеже произошел пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме по улице Полевой.

В результате в одной из квартир выгорела комната площадью 20 кв. м. После этого огонь перекинулся на этаж выше, где была повреждена еще одна квартира на площади 4 кв. м.

Причина и ущерб устанавливаются. Пожарные вывели из горящего дома четырех человек.