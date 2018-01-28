Дверь
830
499
Линолеум
200
159
Кафельная плитка
455
212
Набор кастрюль
2000
1599
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
08:46, 28 Января 2018

ФОТО: Четыре человека пострадали в серьезной аварии в Костомукше

По теме

"Эвакуировали в одном одеяле" - маленькой девочке, спасенной на пожаре в Петрозаводске, нужна одежда
28.01.18 14:32
"У нас ничего не осталось!" - оставшихся без жилья погорельцев с Октябрьского проспекта начали переселять в общежитие
28.01.18 12:34
В Петрозаводске пропала девочка-подросток – после школы она не вернулась домой
28.01.18 11:54
Все новости
Загрузка...

На севере Карелии в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, двое из них – в больнице.

Работники пожарно-спасательныой части № 6 по охране Костомукши (9 человек, 2 единицы техники), а также медики и сотрудники ГИБДД привлекались для ликвидации последствий ДТП (столкновение 2 транспортных средств), которое произошло накануне около 20 часов 36 минут.

По информации спасателей, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, двое из которых были госпитализированы в межрайонную больницу.

По теме

"Эвакуировали в одном одеяле" - маленькой девочке, спасенной на пожаре в Петрозаводске, нужна одежда
28.01.18 14:32
"У нас ничего не осталось!" - оставшихся без жилья погорельцев с Октябрьского проспекта начали переселять в общежитие
28.01.18 12:34
В Петрозаводске пропала девочка-подросток – после школы она не вернулась домой
28.01.18 11:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.01.2018, 09:17
Сор из избы: в каких условиях готовили суши
23.01.2018, 10:24
Экс-супруг заемщицы "Саны", отец четверых детей, покончил жизнь самоубийством в Петрозаводске
26.01.2018, 23:30
Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма
26.01.2018, 10:18
Сор из избы: в каких условиях готовили суши в Петрозаводске
26.01.2018, 06:40
На трассе в Карелии перевернулся автобус с пассажирами
21.01.2018, 13:40
ВИДЕО: Появились кадры с места массового столкновения автомобилей на трассе в Карелии

Аналитика

24.01.2018 16:45
Обществоведение
Хочешь, чтобы город стал лучше? Отправь заявку и отдай свой голос 2
В Карелии продолжается прием заявок по программе "Комфортная городская среда", которая рассчитана на срок до 2022 года.
Властную вертикаль начинает колбасить 5
23.01.2018 09:49
"А вот политику я не помню" 1
22.01.2018 16:19
Почти журналист Парфенчиков 12
17.01.2018 14:25
"Такой Лидер у нашей страны есть" 12
17.01.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

26.01.2018 09:17
Без политики
Сор из избы: в каких условиях готовили суши 3
Бывший администратор известного в Петрозаводске суши-бара рассказала и показала, в каких условиях готовились блюда, пользующиеся большой популярностью у горожан.
Как не завалить экзамен по вождению на улицах города?
23.01.2018 13:50
А мы тут землей управляем!.. 2
19.01.2018 10:14
Опыты над чиновниками: можно ли остановить монстра 3
17.01.2018 09:43
архив чтиво

Медиа

Гонки на собачьих упряжках-2018
27.01.2018 21:58
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»