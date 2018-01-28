ФОТО: Четыре человека пострадали в серьезной аварии в Костомукше

На севере Карелии в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, двое из них – в больнице.

Работники пожарно-спасательныой части № 6 по охране Костомукши (9 человек, 2 единицы техники), а также медики и сотрудники ГИБДД привлекались для ликвидации последствий ДТП (столкновение 2 транспортных средств), которое произошло накануне около 20 часов 36 минут.

По информации спасателей, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, двое из которых были госпитализированы в межрайонную больницу.