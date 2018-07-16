ФОТО: Что у Оксаны Федоровой с лицом?

Посмотрев свежее фото телеведущей Оксаны Федоровой, интернет-пользователи предположили, что она сделала пластическую операцию.

Как отмечает Lady, 40-летняя Оксана Федорова поделилась в Instagram свежим снимком с отдыха в Сочи. Фото привело ее поклонников в недоумение. Подписчики телеведущей отметили, что на снимке она выглядит не похожей на себя, и предположили, что звезда прибегла к услугам пластического хирурга.

Больше всего подозрений у пользователей Сети вызвал "изменившийся" нос бывшей модели. "Что с внешностью? Пластика?", "Оксана, вы на себя не похожи", "Нос уменьшился", "Что с лицом?", "Это Федорова?", "Не узнала вообще", "Это разве она? Вообще на себя не похожа! Нос обкромсала себе?", "Оксана, зачем вы стали не собой?", "Это не ваше лицо", "Оксану трудно узнать, жаль", — написали они в комментариях к снимку.

Впрочем, нашлись и те, кто вступился за Федорову и посчитал, что выглядит она замечательно.