ФОТО: Дама гуляет по торговому центру в шортах-трусах

"Мадам" в мега-коротких шортах вызвала бурю возмущения у симферопольцев.

В одном из торговых центров Симферополя разгуливала девушка в коротких шортах, напоминающих нижнее белье. Фото красотки запечатлели местные жители и выложили в группу "Черный список", рассказывает "Комсомольская правда".

Естественно, фото вызвало общественный резонанс. Мнения пользователей разделились. Кто-то хвалил спортивные формы девушки, другие возмущались и говорили, что девушка одевается вызывающе, и ее внешний вид не соответствует окружающей обстановке.

- Она подает хороший пример, показывает, как должна выглядеть зачетная попа, а не целлюлитные до безобразия толстые жирные задницы! Если бы таких было больше в городе, многие особи женского пола следили бы за собой и занимались спортом, а не жрали сладкое, бургеры и прочее г…, - пишет Дарья.

В дискуссию вмешалась жительница Севастополя.

- У нас так полгорода приезжих бродит, поскольку считают Севастополь курортом. И плевать им на общественное мнение. Мне тоже не нравится смотреть, как в центре ходят в купальниках и плавках. Но толку орать об этом, - сетует Наталья.

Многие парни поддерживали девушку и оправдывали тем, что "жарко" или "моя бывшая так ходила". Некоторые писали "пускай хоть голая на голове ходит, главное - людей не убивает".

Ранее "Комсомолка" спрашивала мнение у горожан, как не стыдно гулять по улицам. Симферопольцы лояльно высказывались относительно коротких шорт и шлепок в городе. Правда, некоторые мужчины одобрили минимум одежды на тех, кому нет 35 лет. А вот севастопольцы оказались более консервативными. К "неглижу" в городе отнеслись негативно.