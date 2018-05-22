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Новости. Общество
19:40, 22 Мая 2018

ФОТО: Дана Борисова не в восторге от частей своего тела

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Телеведущая выложила откровенные фотографии, на которых продемонстрировала грудь.

На своей официальной странице в Instagram Дана Борисова поделилась интимной проблемой, рассказывает издание dni.ru. Гламурная ведущая дала понять, что не в восторге от кожи шеи и зоны декольте и обратилась за помощью к профессионалам. Подписчики предположили, что из-за частого пребывания на солнце у Даны началась гиперпигментация. Проще говоря, у блондинки выступили веснушки.

Фанаты пришли в ужас от опубликованных кадров: "Ужас! Солнце портит кожу, надо не загорать", "Дана тут плохо с лицом вышла", "Что за белые пупырышки на шее? Это не от загара?", "Господи ну зачем такой срам выкладывать???", "Морщинистая и вся в пятнах каких-то...", "Даночка. уберите этот ужас...".

А не так давно Борисова пострадала из-за собственной безалаберности – получила ожог кожи головы. "5 дней подряд мыла голову дорогим профессиональным шампунем, который забыла у меня дома парикмахер, даже не удосужившись прочитать что на нем написано, заинтересовалась лишь на пятый день, когда кожа головы неимоверно зачесалась и покраснела. Приговор мастера был страшным – ожог кожи головы, оказалась, что мыла голову "химическим пиллингом", теперь лечу кожу и волосы", – рассказала телеведущая.

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