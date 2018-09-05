ФОТО: Дебаркадер, на котором плавал Нелидов, продают в Карелии за 17,5 млн рублей

Дом на воде выставили на продажу за 17,5 млн рублей на популярный сайт объявлений.

Объявление разместила компания Недвижимость.ру. Как рассказали "Столице на Онего" в фирме, обременений на объект отсутствуют. Судно владеет частное лицо, отметили в компании.

В объявлении указано, что общая площадь двухэтажного дома на воде 140,2 кв.м. Он построен по индивидуальному проекту в 2010 году, а капитальном отремонтирован в 2014 году.

На судне есть кухня, два балкона, бассейн, сауна, хамам, душевая, туалет. Судно обеспечено отоплением, водоснабжением, канализацией, электроснабжением, вентиляцией и др.

Судно, согласно данным, располагается в районе Соломенного на Онежском озере. Цена: 17,5 млн рублей.

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