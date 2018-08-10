ФОТО: Деми Роуз устроила фотосессию на улице, но забыла кое-что надеть

Сквозь сетчатую ткань отчётливо просвечивали пикантные места.

На Ибице 23-летняя модель, которую называют британской Ким Кардашьян, решила развлечь себя шопингом и оказалась в центре всеобщего внимания. Чтобы любоваться красивыми девушками, особый повод не нужен, но здесь он предоставился вполне, пишет life.

По пути девушка также решила сделать снимки для нового приложения, которое она собирается запустить в конце августа.

Для прогулки брюнетка с кукольным лицом и эффектными формами выбрала лёгкий оранжевый вязаный комплект из короткого топа с полностью открытыми плечами и длинных широких брюк.

Костюм отлично подчёркивал все изгибы. Правда, если приглядеться внимательнее, то образ становится ещё сексуальнее. Деми намеренно или специально, но забыла надеть нижнее белье. Образ получился довольно рискованным, чтобы появляться в публичных местах, но, похоже, Деми не привыкать шокировать людей — держалась она спокойно и уверенно.

Сквозь сетчатую ткань отчётливо просвечивали пикантные места. Недаром ягодицы Деми называют персиком, тут она угадала даже с цветом.

Модель выбирала, где получше свет, чтобы сделать селфи, и заглядывала в местные магазинчики, пока за ней охотились папарацци.

Также девушка захватила с собой малыша Тедди — карликового пуделя, которого завела недавно. Кажется, прогулка любимицы 7,2-миллионной армии поклонников в "Инстаграме" удалась.