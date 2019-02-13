ФОТО: Детский омбудсмен Карелии подарил бойлер СИЗО

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия Геннадий Сараев подарил в СИЗО-1 бойлер, сообщили в УФСИН республики.

В следственном изоляторе №1 в Петрозаводске оборудована и введена в действие новая камера повышенной комфортности, в которой могут располагаться женщины с малолетними, в том числе новорожденными, детьми.

В камере весьма просторно, общая площадь камеры составляет 18.48 м2. В помещении проведен качественный косметический ремонт, введена в эксплуатацию новая мебель, сделанная по заказу в исправительных колониях Карелии, установлено новое пластиковое окно, на стене над детской кроваткой размещен ночник в форме полумесяца.

В камере имеется все необходимое для ухода за новорожденным – детская кроватка, пеленальный стол с тремя функциональными ящиками, тумба для хранения детских вещей и принадлежностей, гладильная доска, разборный мягкий коврик-пазл, стульчик для кормления, сушилка для детских вещей. Развитию подрастающего ребенка может поспособствовать удобный складной манеж. Для проведения неограниченных по времени прогулок имеется детская коляска.

Для удобства матери в камере присутствует расширенное количество удобной и нужной бытовой техники – утюг, электрический чайник, стерилизатор для детских бутылочек и сосок, двухконфорочная электрическая плита, необходимый набор посуды, сковорода, кастрюли для приготовления пищи, автоматическая стиральная машина с множеством различных программ стирки вещей, бак для чистой питьевой воды, холодильник и телевизор. Отдельно в камере присутствует душевая, совмещенная с санузлом.

Также в камеру проведена горячая вода, наличие которой стало возможно благодаря бойлеру, переданному в СИЗО в качестве гуманитарной помощи, оказанной уполномоченным по правам ребенка в Республике Карелия Сараевым Геннадием Александровичем.