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Новости. Общество
21:30, 14 Мая 2018

ФОТО: Девушки придумали, как загорать без одежды

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Вместо ткани теперь предлагают одеваться в краску и блестки.

В преддверии пляжного сезона девушки изобрели новый способ загара топлес: они будут использовать боди-арт, чтобы не надевать верхнюю часть купальника, сообщает "Лента" со ссылкой на The Sun.

Идея стала трендом в Instagram после того, как популярный аккаунт @gogetglitter опубликовал фотографии моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме слитных купальных костюмов и бикини.

Некоторые подписчики аккаунта поддержали "блестящие купальники", называя их "яркими" и "прикольными". Другие возмутились откровенностью наряда: "Как можно вот так просто ходить голышом", - комментировали они один из постов.

Ранее, в мае, у любительниц вечеринок появился похожий тренд: девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля в Калифорнии. Многие участницы карнавала расписали грудь и ягодицы блестящими изображениями авокадо, ананасов персиков и других плодов.

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