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Новости. Общество
19:40, 21 Августа 2018

ФОТО: Дочь Анджелины Джоли поразила своим сходством с Брэдом Питтом

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12-летняя Шайло, старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, сделала новую стрижку и стала копией отца.

Как пишет "Комсомольская правда", на  выходных папарацци сфотографировали Анджелину и ее младших детей по пути в кинотеатр.


фото: (слева направо) 9-летний Нокс, 12-летняя Шайло, 13-летняя Захара и 9-летняя Вивьен/ EastNews

Актриса повела на сеанс 13-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и девятилетних близнецов Нокса и Вивьен. Судя по всему, звездное семейство пребывало в отличном расположении духа: дети весело болтали, Анджелина улыбалась. Увидев поджидавших их папарацци, младшие слегка насупились, а самая робкая из всей компании — блондиночка Вивьен — взяла Анджелину за руку и прижалась к маме.


фото: EastNews

Поклонники актрисы всегда обращают внимание на то, как одеваются ее дочери. Из них только одна, приемная Захара, любит платья и неизменно выбирает женственные наряды. Биологические же дочки Джоли и Питта предпочитают мальчиковую одежду. Вот и в этот раз Вивьен отправилась в кинотеатр в джинсах, кедах и темно-синей футболке с принтом. Шайло же и вовсе нарядилась в черные кроссовки, широкие шорты и толстовку.


Шайло выросла копией Брэда Питта/ EastNews

Старшая биологическая дочь звездной пары не так давно сделала новую мальчишескую стрижку и стала еще больше походить на своего отца. Во время этой прогулки ее сходство с Питтом многим бросилось в глаза: Шайло подросла и стала просто копией Брэда в молодости. И мальчишеская одежда подчеркивает это еще сильнее.

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