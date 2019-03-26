ФОТО: Дорожники пытаются восстановить проезд Тидена в Петрозаводске

Сотрудники компании "ТехРент" выполняют дренаж и устраняют повреждения полотна на дороге к одному из отдаленных районов города, сообщили в администрации Петрозаводска.

По договоренности с администрацией города бригада дорожных рабочих ООО "ТехРент" приступила к ремонту участков проезда Тидена.



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"Вчера выполнено восстановление дренажных канавок для отвода паводковых вод. Сегодня ведутся работы по устранению повреждений дорожного полотна при помощи фрезерованного асфальтобетонного материала и разравниванию профиля", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Ранее читатели "Столицы на Онего" сообщали, что в плохом состоянии находится трасса в районе ТИЗ "Усадьба" в карельской столице.



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