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Новости. Общество
13:09, 26 Марта 2019
фото: администрация Петрозаводска

ФОТО: Дорожники пытаются восстановить проезд Тидена в Петрозаводске

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Сотрудники компании "ТехРент" выполняют дренаж и устраняют повреждения полотна на дороге к одному из отдаленных районов города, сообщили в администрации Петрозаводска.

По договоренности с администрацией города бригада дорожных рабочих ООО "ТехРент" приступила к ремонту участков проезда Тидена.


фото читателя "Столицы на Онего"

"Вчера выполнено восстановление дренажных канавок для отвода паводковых вод. Сегодня ведутся работы по устранению повреждений дорожного полотна при помощи фрезерованного асфальтобетонного материала и разравниванию профиля", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Ранее читатели "Столицы на Онего" сообщали, что в плохом состоянии находится трасса в районе ТИЗ "Усадьба" в карельской столице.


фото читателя "Столицы на Онего"

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Комментарии

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zanoza
2019-03-26 14:48:31
Это о каком таком проезде тут пишут , разве это проезд , здесь же на лодке плыть нужно :)
однозначно
2019-03-26 13:58:13
Вот вся эта усадьбовская диаспора - она хитров---ная. Когда там строились, то хотели жить как бы с городской пропиской, но одновременно и подальше от городской быдлятины, в тишине. Вот пусть теперь за свой счет воду с дороги отсасывают. Нищеброды из микрорайонов города не желают платить за ваши куркулятские удобства .
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