ФОТО: Дорожные рабочие нанесли "кривую" разметку на трассе в Карелии

Водители обнаружили, что новая разметка на дороге в Суоярвском районе нарисована как будто от руки.

Дорожные рабочие нанесли новую разметку на трассе в Суорявском районе. Качество выполненных работ не оценили карельские водители.

"Вот такая "обалденная" разметка - дорога в Суоярвском районе!!!",- пишет один из автолюбителей в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Очевидец сделал несколько снимков. На них видно, как неровная белая линия "гуляет" из стороны в сторону и огибает изъяны дорожного полотна.

В комменатриях подписчики паблика считают, что качество нанесения разметки в целом сочетается с состоянием покрытия суоярвской трассы.

"Какой асфальт, такая и разметка"; "Для Суоярви самое оно"; "Дрогнула рука поэта"; "И так сойдёт",- пишут читатели сообщества автомобилистов.