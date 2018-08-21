Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 21 Августа 2018

ФОТО: Дорожные рабочие нанесли "кривую" разметку на трассе в Карелии

По теме

Бюджетников "сгоняют" на празднование Дня флага в Петрозаводске
21.08.18 10:18
Утренняя "Ласточка" задерживается по пути в Петрозаводск из-за упавших деревьев
21.08.18 10:02
В профсоюзах прокомментировали сокращение сотрудников Троллейбусного управления
21.08.18 09:51
Все новости
Загрузка...

Водители обнаружили, что новая разметка на дороге в Суоярвском районе нарисована как будто от руки.

Дорожные рабочие нанесли новую разметку на трассе в Суорявском районе. Качество выполненных работ не оценили карельские водители.

"Вот такая "обалденная" разметка - дорога в Суоярвском районе!!!",- пишет один из автолюбителей в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Очевидец сделал несколько снимков. На них видно, как неровная белая линия "гуляет" из стороны в сторону и огибает изъяны дорожного полотна.

В комменатриях подписчики паблика считают, что качество нанесения разметки в целом сочетается с состоянием покрытия суоярвской трассы.

"Какой асфальт, такая и разметка"; "Для Суоярви самое оно"; "Дрогнула рука поэта"; "И так сойдёт",- пишут читатели сообщества автомобилистов.

По теме

Бюджетников "сгоняют" на празднование Дня флага в Петрозаводске
21.08.18 10:18
Утренняя "Ласточка" задерживается по пути в Петрозаводск из-за упавших деревьев
21.08.18 10:02
В профсоюзах прокомментировали сокращение сотрудников Троллейбусного управления
21.08.18 09:51
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2018-08-21 10:13:54
А ведь эту работу кто-то принял и оплатил! Понимаете?
trampampam
2018-08-21 10:05:47
Ну как бы и асфальт не совсем ровный. Нормально. И так сойдет!
Серж
2018-08-21 09:39:45
Ничего удивительного , такие вот у нас дорожники и местная власть , всем всё пофиг .
Joker
2018-08-21 09:23:53
Эта новость уже устарела. Снимки гуляют по Интернету уже недели 3. Первыми выложили туристы из С-Петербурга, проезжавшие через Суоярви. Они такого никогда не видели, были в шоке,а мы наверное уже и привыкли, и не ожидаем ничего хорошего от региональных дорог...
Сергей Гриньков
2018-08-21 08:22:18
Жил был художник один много он бед перенес но на все деньги купил море безумное роз......
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
15.08.2018, 12:38
ВИДЕО: Мужчина забыл в банкомате на Кукковке 200 тысяч рублей – вот, что из этого вышло

Аналитика

Сегодня 09:33
Капитал
Работает там, где не работают другие
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
Без смирения и апатии
Сегодня 09:17
Карелия и Китай представили совместные проекты 5
16.08.2018 14:41
Кто поджег Успенскую церковь?
16.08.2018 12:40
Услуга для ветерана 1
13.08.2018 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
16.08.2018 11:28
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»