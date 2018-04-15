Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
13:13, 15 Апреля 2018
фото: dtpptz.ru, Алена Соснова

ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском

По теме

ВИДЕО: Mercedes без тормозов врезался в Audi в Петрозаводске
15.04.18 12:45
Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Петрозаводске
15.04.18 09:38
В Сегеже ребенок провалился в открытый колодец
15.04.18 09:06
Все новости
Загрузка...

В карельской столице на объездной трассе столкнулись две иномарки, одна из которых перевернулась, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Авария случилась утром в воскресенье на объездной дороге столкнулись Renault и Mazda6. От удара французскую иномарку вынесло в кювет.

В МЧС отмечают, что в ДТП получили травмы два человека. Одна девушка госпитализирована.

Обстоятельства аварии уточняются.

По теме

ВИДЕО: Mercedes без тормозов врезался в Audi в Петрозаводске
15.04.18 12:45
Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Петрозаводске
15.04.18 09:38
В Сегеже ребенок провалился в открытый колодец
15.04.18 09:06
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-04-15 14:31:53
Такое оно - "счастье" нашего человека.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2018, 13:16
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
11.04.2018, 12:35
"Еду в Сортавала или в Сортавалу?": ученые объяснили Парфенчикову, как правильно
12.04.2018, 16:45
ФОТО: В Петрозаводске людей эвакуировали с 9-го этажа загоревшегося дома
09.04.2018, 14:40
На Древлянке начали разбирать недостроенный спортивный комплекс
12.04.2018, 19:28
В Карелии задержан заместитель директора санатория Марциальные воды"
09.04.2018, 09:40
Эхо внешней политики России добирается до Карелии

Аналитика

13.04.2018 11:14
Политкухня
"Мы были открыты, нас никто не одергивал"
Накануне празднования 100-летия Петрозаводского городского совета своими воспоминаниями делится депутат с многолетним стажем Галина Васильева.
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
10.04.2018 13:16
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард" 1
05.04.2018 10:12
Вся аналитика

Чтиво

11.04.2018 12:47
Личное мнение
"Нигде не прописаны критерии оценки качества работы судьи" 5
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
Он переформатировался и никуда не делся 9
05.04.2018 10:41
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
02.04.2018 11:57
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови" 1
02.04.2018 09:30
архив чтиво

Медиа

Телепроект “Заживем” на ТНТ-Онего
13.04.2018 12:03
все фото и видео

Опрос

Как вы отреагировали на очередной обвал рубля?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»