ФОТО: Два человека пострадали в жестком ДТП под Петрозаводском

В карельской столице на объездной трассе столкнулись две иномарки, одна из которых перевернулась, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Авария случилась утром в воскресенье на объездной дороге столкнулись Renault и Mazda6. От удара французскую иномарку вынесло в кювет.

В МЧС отмечают, что в ДТП получили травмы два человека. Одна девушка госпитализирована.

Обстоятельства аварии уточняются.