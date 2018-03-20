ФОТО: Елена Исинбаева изменилась до неузнаваемости

Последняя публикация Елены Исинбаевой в Instagram привела ее поклонников в замешательство.

По мнению многих, с новой прической и в круглых очках спортсменка стала не похожа сама на себя, отмечает портал Lady.

Подписчики сошлись во мнении, что Елена выглядит как сестра-близнец телеведущей и актрисы Екатерины Варнавы.

Некоторым поклонникам изменения во внешности спортсменки вообще не понравились:

"Елена, верните свою неповторимую индивидуальность", "Красиво, но, на мой взгляд, вы влились в массу, Елена, вернитесь, пожалуйста!", "До этого было лучше".

Напомним, в феврале в семье 35-летней Елены произошло радостное событие: спортсменка родила сына. Также Исинбаева и ее муж, 27-летний метатель копья Никита Петинов, воспитывают дочь Еву, появившуюся на свет в 2014 году.