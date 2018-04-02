15:09, 02 Апреля 2018
ФОТО: "Это вам не сосульки!": в центре Петрозаводска предупреждают о возможном падении пилястр
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Возле дома на улице Андропова появилось объявление с предупреждением о возможном падении пилястр на головы прохожих. Фотофакт разместил популярный паблик "Живой Петрозаводск".
"В Петрозаводске на головы прохожих могут упасть пилястры. Это вам не сосульки!" – гласит подпись к снимку.
Предположительно, на фото изоборажен дом 2 по улице Андропова, где размещаются Минэк и Минприроды Карелии.
Пилястра представляет собой вертикальный выступ стены, условно изображающий колонну.
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