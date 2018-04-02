ФОТО: "Это вам не сосульки!": в центре Петрозаводска предупреждают о возможном падении пилястр

Возле дома на улице Андропова появилось объявление с предупреждением о возможном падении пилястр на головы прохожих. Фотофакт разместил популярный паблик "Живой Петрозаводск".

"В Петрозаводске на головы прохожих могут упасть пилястры. Это вам не сосульки!" – гласит подпись к снимку.



фото: Живой Петрозаводск

Предположительно, на фото изоборажен дом 2 по улице Андропова, где размещаются Минэк и Минприроды Карелии.

Пилястра представляет собой вертикальный выступ стены, условно изображающий колонну.