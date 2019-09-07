Евгений Плющенко с семьей отдыхает в Карелии

Известный фигурист опубликовал фото с отдыха в Карелии в соцсети.

В Инстаграме Евгения Плющенко появилось фото с отдыха в Карелии.

Звездная семья отдыхает на Валааме. Сын фигуриста нашел белый гриб в карельском лесу. Об этом ребенок рассказал в соцсети.