ФОТО: Пассажирам "Ласточки" в Петрозаводске больше не надо спрыгивать с метровой высоты на перрон

Завершена реконструкция первой платформы на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.

В воскресенье, 2 сентября, поезд "Ласточка" прибыл из Петербурга в Петрозаводск на первую платформу.

Реконструкция первой платформы началась в апреле этого года. После реконструкции новая платформа стала полностью приспособлена для приема скоростных поездов типа "Ласточка".

Пассажиры поезда "Ласточка", прибывшие сегодня днем в Петрозаводск, отметили удобство выхода из поезда на перрон.

"Больше не надо прыгать с метровой высоты", - заметили пассажиры.