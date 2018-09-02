13:48, 02 Сентября 2018
ФОТО: Пассажирам "Ласточки" в Петрозаводске больше не надо спрыгивать с метровой высоты на перрон
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Завершена реконструкция первой платформы на железнодорожном вокзале в Петрозаводске.
В воскресенье, 2 сентября, поезд "Ласточка" прибыл из Петербурга в Петрозаводск на первую платформу.
Реконструкция первой платформы началась в апреле этого года. После реконструкции новая платформа стала полностью приспособлена для приема скоростных поездов типа "Ласточка".
Пассажиры поезда "Ласточка", прибывшие сегодня днем в Петрозаводск, отметили удобство выхода из поезда на перрон.
"Больше не надо прыгать с метровой высоты", - заметили пассажиры.
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