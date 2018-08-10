ФОТО: Фотограф Карелии запечатлел пепелище на месте Успенской церкви

Илья Тимин запечатлел Успенское пепелище в Кондопоге.

На своей странице в соцсети фотограф Карелии Илья Тимин разместил кадры с места, где сегодня сгорела Успенская церковь – памятник деревянного зодчества 18 века.

"Успенское пепелище в Кондопоге, - написал Илья Тимин в комментарии к фото, - основной пожар потушен, но трехсотлетняя древесина сухая и периодически очаги возгорания возникают вновь - за этим внимательно следят сотрудники МЧС. Успенская церковь утрачена полностью. Фрагмент нижнего венца с восточной стороны был не тронут огнем, но и это пока под вопросом.Карелия потеряла один из самых значительных памятников деревянной арихитектуры. Увы".

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Сообщение о пожаре поступило в 09.33.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее построили в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-этажного дома. Она стала самой высокой деревянной церковью в Карелии и стала своего рода лебединой песней деревянного строительства, больше ничего подобного уже не строилось.

Внутреннее убранство также представляет большой интерес и сохранилось в том виде, в котором существовало много лет назад.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.