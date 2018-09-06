ФОТО: Фотографа "Столицы на Онего" не пустили освещать митинг против пенсионной реформы

Полиция Петрозаводска запретила фотографу "Столицы на Онего" проходить на территорию проведения митинга против пенсионной реформы.

Сегодня в Петрозаводске в устье реки Лососинка в 17.30 началась протестная акция, которую проводит КПРФ.

Еще перед началом митинга полиция оцепила место проведения протестной акции двойным ограждением.

Пропустили 100 человек, остальных оставили за ограждением. Тех, кто желал выйти с территории за ограждение, обратно уже не пускали.

Фотограф "Столицы на Онего" не попал в число первой сотни, поэтому остался за оградой.

На вопрос, почему не пускают фотографа, замначальник городской полиции Андрей Лебидка ответил, что на мероприятие может пройти максимум 100 человек.

Таким образом, полиция воспрепятствовала работе СМИ на общественно значимом мероприятии.

И только после вмешательства коллег-журналистов, полиция разрешила работать представителям СМИ на митинге.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении, 31 августа президент РФ Владимир Путин в телеобращении рассказал о предполагаемых "смягчительных" поправках к закону.