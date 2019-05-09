ФОТО: Фотохудожник из Карелии рассказал, как снимать медведя в "дорожных" условиях

Илья Тимин, известный в Карелии фотограф, рассказал о встрече с медведем на трассе и об особенностях поведения с животным.

Ранее об этом же случае писал председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков.

"На федеральной трассе в Беломорском районе Карелии мы притормозили на обочине, так как увидели что-то необычное. Это необычное быстро себя проявило. Медведь достаточно ретиво бросился к нашему автомобилю. Выждали паузу, и медведь бросился к следующему автомобилю, который остановился на дороге. В этот раз мишке "повезло" - сердобольные дорожные рабочие стали делиться с ним своим обедом. Покормили мишку, пощелкали его телефонами и уехали. А мишка опять заинтересовался нами", - написал Илья Тимин.

"Зная его ловкость - старался не пропустить момент, когда будет поздно запрыгивать с фотокамерой в автомобиль", - добавил автор фото.

"Но предугадать его реальные возможности не просто - честно, лишнее мгновение и можно было бы попасть в печальную статистику. Даже сидя в автомобиле - безопасность относительная. Стоит начать открывать окошко - зверь ждет подачку. А если подачки нет - пробует атаковать. Да, банально попробует выхватить то, что успеет зацепить своими экстремальными когтями. Стоит ему только коготок запустить в щель стекла и окна - он выломает окно вместе с дверью. Результаты его действий на пасеках в Карелии я видел много раз - разорванные стены каркасных домов, скомканные в узел металлические подставки под ульи. Опасно", - пишет Тимин.

По его словам, медведь, принюхиваясь к багажнику, попробовал подцепить заднюю дверь автомобиля. После чего автомобилисты поехали, а медведь пытался преследовать их.