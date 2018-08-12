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Новости. Общество
20:42, 12 Августа 2018

ФОТО: Гарик Харламов и Кристина Асмус перестали скрывать дочь

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Звезды российского шоу-бизнеса стали рассекречивать свою малышку.

У Кристины Асмус и Гарика Харламова подрастает 4-летняя дочь Настя. Звездные супруги долгое время вообще не показывали малышку поклонникам, а чуть позже стали делиться снимками, на которых девочка запечатлена в таких ракурсах, в которых нельзя увидеть ее лица. Но с недавних пор супруги стали понемного рассекречивать длинноволосую малышку, пишет wmj.ru.

На днях Кристина опубликовала новый кадр, на котором на шее у Харламова сидит Настя.

В комментариях фолловеры отмечают, что девочка растет копией мамы: "Дочка копия мама"; "Бесподобная красавица! Вся в мамочку!"; "Как же доченька на маму похожа"; "Копия мама! Улыбка так точно".

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