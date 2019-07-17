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Новости. Общество
17:39, 17 Июля 2019
фото: Алексей Щепин / ВК

ФОТО: Глава Минприроды Карелии изучает опыт Финляндии в получении энергии из мусора

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Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин изучает финскую практику по переработке отходов в полезную энергию.

Глава Минприроды прибыл с рабочим визитом в финский город Китеэ. Карельская делегация изучает иностранный опыт переработки отходов с использованием энергетических капсул. Об этом Щепин сообщил на своей странице в соцсети.

Министр с руководством регионального оператора ООО "Автоспецтранс" посетили биогазовую станцию BioKymppi Oy, которая специализируется на технологии переработки различных видов отходов.

"На площадку станции поступают отсортированные пищевые органические отходы. После процесса смешивания отходов станция вырабатывает биогаз, который сжигается в генераторе для получения электрической и тепловой энергии. Остатки процесса перерабатываются в биогрунт, который можно использовать для благоустройства территорий, на лесопосадках, для рекультивации земель. Биогаз используется для производства электроэнергии и теплоэнергии, обеспечивая работу самой станции, а его избыток поступает в городскую котельную, которая подаёт тепло в дома жителей. Станция перерабатывает 20 – 22 тысячи тонн в год. Производственные мощности станции были запущены в 2010 году. Площадь станции около 3 га, рядом рекультивированная свалка из которой тоже добывается биогаз", - сообщил министр Алексей Щепин. 

Глава Минприроды заявил о необходимости досконального изучения технологии.

"Потенциальный инвестор сделает все необходимые расчеты, и только потом мы можем рассмотреть вариант применения такой технологии в Карелии", - заключил Щепин.

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